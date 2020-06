Homem filmado a agredir cão a murro em Loures

Um homem foi filmado por vizinhos a agredir a murro um cão de raça Yorkshire, na quarta-feira à tarde, no centro de Loures. A PSP tomou conta da ocorrência e fez participação ao Ministério Público por crime de maus-tratos a animais.O vídeo que mostra o ataque foi feito por vizinhos do homem, que tem entre 40 a 45 anos. O caso gerou revolta nas redes sociais e contava ontem com quase três mil comentários e perto de oito mil partilhas. Na gravação vê-se o cão a ser agarrado pelo focinho e a levar vários murros.Os ganidos do animal alertaram as testemunhas, que chamaram a PSP. Fonte oficial desta força de segurança confirmou ontem ao CM que uma patrulha da esquadra de Loures se deslocou à residência do homem.O mesmo disse que o cão pertence à sobrinha, que está fora do País, e o deixou temporariamente à sua guarda.O homem disse não ter os documentos do animal. A PSP examinou o cão e verificou que o mesmo não tinha sinais aparentes de violência. O cão foi ainda assim apreendido.