Homem filmado a atirar telemóveis para dentro da cadeia de Custóias em Matosinhos

Um homem foi filmado a arremessar uma embalagem com dois telemóveis e um carregador para dentro da cadeia de Custóias, em Matosinhos.O episódio aconteceu este domingo, entre as 10 e as 11h00.Os objetos atirados foram parar ao recreio onde se encontram os reclusos que estão a cumprir quarentena.teve acesso a imagens captadas a partir de um campo de futebol onde decorria um jogo e que mostram o homem em plena ação.A PSP de Custóias foi alertada e esteve no estabelecimento prisional, onde se encontrava César Boaventura a cumprir quarentena antes de ser colocado em prisão domiciliária.