Um homem furtou, na tarde de sexta-feira, cerca de 400 euros da caixa registadora de uma frutaria, em Delães, Vila Nova de Famalicão. Cometeu o crime num momento em que a proprietária do espaço foi à rua ajudar uma cliente com as compras.Foi só ao final do dia que a comerciante reparou que lhe faltava dinheiro e nas imagens de videovigilância viu o suspeito a retirar o valor. A GNR foi chamada ao local.