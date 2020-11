Homem finge assalto na própria casa para agredir esposa

Um homem, de 47 anos, fingiu um assalto na própria casa - ocultando a sua identidade - para agredir com gravidade a mulher que perseguia e ameaçava há um ano.O suspeito foi detido pela PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por "fortes indícios da prática de crimes de ofensas à integridade física grave qualificadas, perseguição, ameaças e perturbação da vida privada" em que a esposa, de 36 anos, era a vítima.Antes do assalto simulado, o arguido ameaçou a vítima através de telecomunicações à distância e perturbou a sua vida privada, fazendo-se passar por uma terceira pessoa. O objetivo era aterrorizar a vítima sem que a mesma percebesse que era o marido o autor dos constantes ataques.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, esclareceu o comunicado da Polícia Judiciária.