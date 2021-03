Homem finge roubo do próprio telemóvel em Oeiras para ficar com dinheiro do seguro

A PSP de Lisboa, através da Divisão Policial de Oeiras, deteve um homem de 71 anos, suspeito de falsas denúncias sobre um alegado roubo do seu próprio telemóvel.



Os factos remontam ao passado dia 26 de novembro.





Segundo um comunicado enviado pelas autoridades, o detido apresentou uma postura bastante nervosa, com um discurso incoerente, quando lhe foi pedido que descrevesse com exatidão os pormenores do caso após uma denúncia feita às autoridades pelo próprio.A atitude da alegada vítima, de 71 anos, levantou suspeitas de que se poderia tratar "da simulação de crime com o objetivo de burla à companhia de seguros cujo equipamento se encontrava segurado, por forma a ser ressarcido do valor do mesmo".O detido acabou por admitir que teria inventyado a história para que fosse ressarcido do valor do telemóvel extraviado por parte da companhia de seguros.

O homem será agora notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Publico da Comarca de Lisboa Oeste, Oeiras.