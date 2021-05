Homem finge ser PSP para burlar amigo

Um homem, de 32 anos, criou um perfil falso no Facebook, fingindo ser um agente da PSP, para extorquir cerca de dez mil euros sob o pretexto de proteger a vítima de alegados processos-crime relacionados com um temível gang de assaltantes. Acabou por ser denunciado e detido pela Polícia Judiciária.





Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido “criou e utilizou um perfil falso do Facebook, em nome de um terceiro, seu amigo e agente da PSP”, através do qual conseguiu extorquir o dinheiro à vítima, “ludibriando-a e ameaçando-a para o efeito”.