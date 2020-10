Um homem conseguiu escapar a quatro outros que, armados com uma pistola, lhe tentaram roubar as chaves do carro que tinha acabado de estacionar numa rua de Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.O crime ocorreu pelas 21h30 de terça-feira. O dono do automóvel teve de entregar o telemóvel, mas conseguiu fugir sem passar as chaves da viatura para as mãos dos ladrões.A PSP recebeu a queixa e passou a investigação para a PJ.