Homem foge após acidente com um carro furtado em Lagos

Um homem de 29 anos foi detido pela PSP, durante a madrugada desta terça-feira, em Lagos, após ter fugido e tentado esconder-se das autoridades depois de ter sido interveniente num acidente de viação, na EN125. Só após analisarem os registos do veículo é que a PSP reparou que o automóvel tinha sido dado como furtado, poucos dias antes, na zona de Cascais.Segundo oapurou junto do Comando Distrital da PSP de Faro, o incidente começou pelas 00h30 desta terça-feira à entrada da cidade de Lagos, em plena EN125. O automóvel que o suspeito conduzia, um Peugeot 307, colidiu contra a traseira de um outro veículo. Apesar do acidente não ter criado danos de maior em ambos os carros, o homem de 29 anos começou imediatamente a fugir, mesmo antes das autoridades chegarem - tinham sido chamadas pelo condutor do outro veículo.A patrulha da PSP que respondeu ao acidente iniciou então uma busca por toda a cidade de Lagos à procura do suspeito. Encontraram-no, alguns minutos depois, no interior do automóvel que tinha parado numa zona de estacionamento, onde tentou esconder-se. Quando procederam à identificação do homem e do automóvel, os agentes descobriram que o veículo tinha sido dado como furtado, no passado dia 6 de dezembro, na zona de Cascais. Estão ainda a investigar se o suspeito usa o carro para praticar outros crimes.O homem foi detido e será hoje presente a um juiz em tribunal. O carro foi apreendido.