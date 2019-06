Homem força mulher a prostituição no trabalho

Um homem, de 62 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica cometida contra a companheira, de 40, em Paços de Ferreira.Durante a relação, o arguido obrigava a vítima a manter relações sexuais e forçava-a a prostituir-se no seu local de trabalho a troco de dinheiro.Já após a vítima ter terminado a relação, e ter saído da casa em que viviam com o filho de ambos, de 14 anos, o agressor passou a provocar danos no veículo que a mulher utilizava e enviava-lhe mensagens de teor intimidatório.O homem foi presente a um juiz de instrução criminal e vai aguardar julgamento com pulseira eletrónica.Não pode usar armas de fogo nem contactar com a vítima por qualquer meio.