Homem francês desaparece no aeroporto de Lisboa

Um homem francês, de 52 anos, residente no Brasil, está desaparecido desde a última quarta-feira, no aeroporto de Lisboa, depois de ter aterrado de um voo vindo do Brasil.



Daniel Gille sofre de esquizofrenia e estava medicado. Tinha viajado de Porto Alegre para a capital portuguesa, onde iria fazer escala até, ao destino final, Bordeús, em França. O SEF confirma que o homem deu entrada em território nacional, no aeroporto, mas não há rasto do paradeiro do desaparecido. A PSP investiga.

O alerta foi dado pela filha, que vive no Brasil e está desesperada com a falta de notícias. A mulher está a tentar reunir fundos para viajar para Portugal e procurar o pai. Desde o alerta para o desaparecimento houve vários avistamentos em Lisboa que não foram confirmados.