Um homem de nacionalidade francesa morreu afogado, ao final da tarde desta sexta-feira, na Praia do Salgado, em Famalicão, na Nazaré.

O alerta foi dado às 19h39 e a vítima ainda foi alvo de tentativas de reanimação, sem sucesso.

No local estiveram elementos da capitania do Porto da Nazaré, os bombeiros da mesma cidade, além de elementos do INEM (incluindo psicólogos), apoiados por sete veículos.