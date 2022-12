Um homem, de 54 anos, foi detido este domingo depois de furar, durante uma saída precária da cadeia, os pneus de cerca de uma centena de carros dos vizinhos, em Ribeira de Frades e Taveiro, Coimbra, e da própria GNR.O recluso saiu da prisão dia 24 para passar o Natal em casa, em Ribeira de Frades, e foi detido no dia seguinte por resistência e coação. Na noite de Consoada, entre as 02h00 e as 04h30, é suspeito de ter atacado as viaturas, incluindo um jipe e um carro ligeiro da GNR, que estavam estacionados junto ao posto de Taveiro, além de veículos dos militares de serviço.O camião de António Balhau também foi alvo do ataque: “Furou dois pneus do pesado e do carro ligeiro. Não podemos trabalhar.”