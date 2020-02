A PSP identificou um homem, de 50 anos, no aeroporto de Lisboa, por suspeitas de furto de um colete salva-vidas de uma companhia aérea, revelou esta quarta-feira a força policial.O suspeito foi apanhado depois de passar no raio-x do aeroporto, onde se constatou que trazia o colete escondido na sua bagagem.Confrontado pelos agentes, disse que encontrara o artigo "no corredor de uma aeronave".A PSP apreendeu o colete e devolveu-o à companhia aérea.