Um homem de 33 anos foi detido após ter furtado o telemóvel e o aparelho GPS a um taxista e agredido com um murro no maxilar o agente da PSP que o abordou devido ao primeiro crime. Segundo apurou o CM, tudo se passou na quinta-feira, na Urgência Geral do Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora-Sintra.









O homem foi transportado pelo taxista, de 72 anos, até àquele local e recusou-se a pagar a corrida. Os dois discutiram e o motorista abandonou o carro para chamar a PSP, momento que o homem aproveitou para furtar o telemóvel e o GPS e entrar na Urgência.

A vítima conseguiu alertar um agente da PSP em serviço remunerado e este foi abordar o suspeito à Urgência. Foi agredido com um murro e acabou assistido pelo pessoal de saúde. O agressor estaria aparentemente alcoolizado.