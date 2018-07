Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem furta viatura em Espanha e é detido em Lisboa

Localização do suspeito foi possível porque havia uma queixa formalizada em Espanha e o carro estava equipado com o sistema GPS.

00:52

A polícia perseguiu e deteve na noite de quinta-feira em Lisboa um condutor português suspeito de ter furtado uma viatura em Espanha, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.



Segundo o Cometlis, o homem, de nacionalidade portuguesa, terá "furtado a viatura" no município de Lorca, na província de Múrcia, e rumou a Portugal, tendo sido localizado na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.



O condutor foi detido na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa, após uma perseguição policial apeada, pois o suspeito abandonou o carro e colocou-se em fuga a pé assim que se apercebeu que estava a ser seguido por viaturas descaracterizadas da PSP.



A localização do suspeito foi possível porque havia uma queixa formalizada em Espanha e o carro estava equipado com o sistema GPS (sistema de localização).



O homem ficou detido e será presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial.