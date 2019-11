Homem golpeado no pescoço com pedaço de vidro

Uma discussão durante a noite, nas imediações de um espaço de diversão noturna, no centro de Vilamoura (Loulé), acabou com um homem de 32 anos gravemente ferido após ter sido atingido no pescoço, com um pedaço de vidro, por um outro indivíduo.

Tudo aconteceu por volta das 00h12 desta segunda-feira. Ao que o CM apurou, os dois homens ter-se-ão desentendido por razões desconhecidas. Um deles terá então partido uma garrafa e pegado num pedaço de vidro, atingindo de seguida a vítima no pescoço.

O agressor, segundo apurou o CM, fugiu rapidamente do local do crime. A GNR foi chamada e está a agora a investigar o caso, de forma a conseguir chegar ao suspeito.

A vítima, que é de nacionalidade portuguesa, foi assistida no local e depois transportada para a unidade hospitalar de Faro, com ferimentos considerados bastante graves.

"Disseram-me que a agressão ao homem ocorreu na sequência de uma festa que estava a decorrer num bar aqui em Vilamoura", segundo relatou ao CM um empresário daquela zona.

Em março do ano passado, um jogador do Farense foi também atingido no pescoço, desta feita com uma faca, num parque de estacionamento junto a um bar em Vilamoura, tendo igualmente sofrido ferimentos graves. A vítima, na altura, encontrava-se a festejar a vitória da equipa de Faro, que ditava a qualificação para o play-off de subida ao segundo escalão do futebol português.