Homem golpeado no tórax em rua da Moita

Um homem, com cerca de 40 anos, foi este sábado golpeado no peito, na via pública, numa rua do Vale da Amoreira, Moita. A vítima foi abandonada, sendo depois assistida pelos bombeiros.A agressão aconteceu pelas 15h30, na rua José da Conceição Nunes. Foram populares, que se aperceberam dos ferimentos sofridos pela vítima, que alertaram o socorro, via 112.Os Bombeiros da Moita, com a PSP e uma equipa do INEM, assistiram o homem, que exibia ferimentos ao nível do tórax.Foi estabilizado e depois transportado para o Hospital do Barreiro.