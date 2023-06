Homem golpeia companheira no peito diante do filho de oito anos

Um homem de 45 anos esfaqueou, domingo à noite, a mulher, de 40, no peito e pescoço, em Caneças, Odivelas. O crime ocorreu em casa diante do filho do casal, de 8 anos. De acordo com familiares, o agressor estava alcoolizado e uma discussão culminou nos golpes de faca de cozinha, às 22h30.A mulher foi levada em situação estável para o Hospital de Loures, mas o seu estado agravou-se e foi transferida para o Hospital de Santa Maria. O agressor fugiu do local e acabou por se entregar na esquadra da PSP de Almada.Foi entregue à PJ de Lisboa, que hoje o deve apresentar a juiz. Não haveria histórico de violência doméstica no casal.