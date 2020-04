Homem golpeia mulher e filha de cinco anos na cabeça

Arrastou a mulher, de 42 anos, agarrou-lhe a cabeça e bateu com ela contra o chão. Os três filhos, um rapaz de 13 anos e duas meninas, de 5 e 9, foram em socorro da mãe e acabaram agredidos pelo pai, de 40.A mais nova teve a cabeça atirada contra a parede, após o que o pai ameaçou, de faca na mão, matar a família. O homem foi detido pela PSP na Agualva, Sintra. Ficou solto, proibido de contactar as vítimas ou aproximar-se a menos de 1 km. Outro, também em Sintra, foi detido a bater na mulher com quem tem um filho, ficando proibido de a contactar.No mesmo concelho, um homem bateu na mãe, sacando-lhe dinheiro. Também ficou proibido de a contactar e de se aproximar a menos de 1 km. Em Cascais, um homem agrediu a companheira, ficando proibido de a contactar e de se chegar a 500 metros. Em Vila do Conde, um homem de 53 anos foi detido por ameaçar de morte a mãe, de 72, com faca.Ficou obrigado a afastar-se. Já em Gondomar, um homem de 49 anos foi detido pela GNR por ameaçar de morte a mulher, em frente ao filho de 10 anos. Foi o único a ficar em prisão preventiva, por ter antecedentes.