Homem golpeia rival dentro de casa em Loulé

O alerta foi dado durante a madrugada de segunda-feira, na zona de Retorta, em Boliqueime, Loulé. Dois homens estavam envolvidos em agressões e um deles , de 49 anos, estava a golpear o outro, da mesma idade, com uma faca, no interior de uma habitação existente na zona.Segundo oapurou, o crime terá tido motivações passionais. Os dois homens envolvidos na situação são o atual e o ex-companheiro de uma mulher que também se encontraria no local.O alerta foi dado cerca das 02h30 da madrugada. Os militares do Posto Territorial de Loulé foram alertados para os desacatos e deslocaram-se para a casa. Quando chegaram, um dos homens apresentava vários golpes de arma branca.Depois de assistido no local pelos meios de socorro, e apesar dos ferimentos serem considerados ligeiros, foi transportado à Unidade de Faro do Centro Universitário Hospitalar do Algarve, onde recebeu tratamento. Entretanto, já teve alta.Quanto ao agressor, que, na sequência da luta com o outro homem, se queixava de dores em várias partes do corpo - nomeadamente num cotovelo, nas nádegas e no nariz - também recebeu tratamento no local. O INEM e a Cruz Vermelha Portuguesa de Faro prestaram assistência aos dois homens.O alegado agressor foi identificado pelos militares, estando o caso agora a ser investigado pela GNR, para total esclarecimento do que aconteceu. Não parece, contudo, haver dúvidas sobre as causas passionais.