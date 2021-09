Homem grava vídeo a agredir e violar namorada para enviar a amigo desta

Um homem de 37 anos atacou, violou e gravou-se a praticar estes atos contra a namorada, 16 anos mais nova. O criminoso, condenado com pena suspensa por tráfico de droga, foi agora punido, em Guimarães, com seis anos e oito meses de prisão, segundo a imprensa nacional desta quarta-feira.O agressor foi condenado pelos crimes de violência doméstica e violação.A jovem, com 21 anos, foi violada, agredida e insultada durante uma noite inteira. O homem gravou tudo e enviou para um homem, amigo da vítima, que ele suspeitava ser amante da namorada.