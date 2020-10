Homem gravemente ferido ao abater árvore em Monção

Um homem de 59 anos sofreu ferimentos graves, na tarde desta sexta-feira, em pias, Monção, quando procedia ao corte de uma árvore de grande porte, juntamente com outros trabalhadores.O alerta foi dado às 14h16 e inicialmente dava conta de duas vítimas. À chegada ao local de difícil acesso, os meios de socorro verificaram tratar-se de uma vítima grave.O ferido deverá ser transportado ao hospital pelo helicóptero do INEM que foi mobilizado para o local, no Lugar do Barreiro, na freguesia de Pias.No local estão 16 elementos dos bombeiros de Monção e Valença, SIV de Melgaço, GNR e o helicóptero do INEM.