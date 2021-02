Homem gravemente ferido após ficar entalado entre dois reboques em Penafiel

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido, ao final da tarde desta segunda-feira ao ficar entalado entre dois reboques, enquanto estava a tentar colocar um deles a trabalhar com os cabos de bateria, na EN 211, no ramal de acesso à A4, em Castelões, Penafiel.



Um dos reboques destravou-se e o homem acabou por ficar entalado entre as duas viaturas. O alerta foi dado às 18h20.





O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Penafiel e pela Viatura Médica e de Reanimação do Vale do Sousa.A vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.