Homem gravemente ferido ao ser atropelado em Estarreja

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência de um atropelamento em Estarreja.O acidente aconteceu num cruzamento no centro de Beduído. O homem, com cerca de 30 anos, atravessava a estrada quando foi colhido com violência por uma viatura ligeira.Ao que oapurou, o homem não terá passado a estrada num local com passadeira.No local estiveram os bombeiros e uma VMER. A vítima foi transportada para o Hospital de Aveiro.O alerta foi dado às 11h30.A GNR de Estarreja esteve no local.Em atualização