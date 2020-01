Um homem, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado, ao início da noite deste domingo, em Idães, no concelho de Felgueiras.



O alerta foi dado cerca das 19h00.





A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Felgueiras, apoiados por uma equipa da Viatura de Emergência Médica e de Reanimação e transportada para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados muito graves.A estrada esteve cortada. No local, esteve a GNR que está a investigar as causas do acidente.