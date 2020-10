Um homem de 69 anos ficou com ferimentos graves ao ser atropelado, esta manhã de quinta-feira, na rua Salão Paroquial de Meixomil, em Paços de Ferreira.



O alerta foi dado cerca das 7h12. A viatura que atropelou o homem colocou-se em fuga.





No socorro à vítima estiveram os Bombeiros de Paços de Ferreira e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.O homem foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto.A GNR esteve no local e está agora a investigar.