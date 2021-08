Homem gravemente ferido ao ser colhido por comboio na linha do Vouga em Espinho

Um homem, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos graves depois de ter sido colhido, ao início desta tarde de segunda-feira, por um comboio, na linha ferroviária do Vouga, em Espinho. Ao que tudo indica, a vítima terá sofrido uma queda quando atravessava a ferrovia.A circulação ferroviária ficou condicionada durante cerca de uma hora. A PSP de Espinho e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira estiveram no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.