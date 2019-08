Homem gravemente ferido após cair de camião na Trofa

Um homem ficou esta sexta-feira ferido com gravidade ao cair de um camião e ficar com a cabeça entalada entre o veículo e o seu reboque, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa.A mesma fonte adiantou que o homem teve "uma queda em altura" do topo de um camião e sofreu um traumatismo craniano, tendo sido transportado pelos bombeiros para o Hospital de São João, no Porto.De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que também foi chamado ao local, a vítima tinha 34 anos e ficou com "a cabeça presa entre o camião e o reboque", ficando em estado grave.O acidente aconteceu na Rua do Sanguinhal, na freguesia de Guidões, por volta do 12:05.Segundo a página da Internet da Proteção Civil, no local estiveram nove homens apoiados por três viaturas.