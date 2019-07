Um homem ficou gravemente ferido num despiste de trator, em S. João d’Arga, no concelho de Caminha. O alerta foi dado às 21h06.



Segundo fonte do CDOS de Viana do Castelo, no socorro à vítima estiveram os Bombeiros de Caminha e uma equipa do INEM.





As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e está investigar.