Um homem com cerca de 50 anos ficou gravemente ferido na sequência de um atropelamento na Moita, ao final da tarde desta quarta feira.



A vítima foi colhida quando atravessava uma passadeira na rua de Liége e arrastada quase 20 metros. Foi estabilizada no local pelos bombeiros da Moita e transportada de urgência ao hospital do Barreiro.





A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.