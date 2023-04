Um homem sofreu ferimentos considerados muito graves, na tarde deste sábado, depois de sofrer cortes com uma fresa de uma moto, em Águeda. Sabe-se que terá perdido pelo menos uma perna no acidente.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Águeda, para um acidente com um veículo fora da estrada, em Assequins. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Universitário de Coimbra foi acionada, também, para o local.