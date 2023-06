Homem gravemente ferido durante rixa em Aveiro

Um homem, de 27 anos, sofreu ferimentos graves, esta madrugada de domingo, durante uma rixa, provocados por uma garrafa partida, em Aveiro.As agressões, entre dois grupos rivais, ocorreram na praça do mercado do peixe. No entanto, a vítima conseguiu escapar, mesmo ferida, e pedir ajuda no Comando da PSP, na praça Marquês do Pombal.O alerta foi dado, cerca das 02h30, para os bombeiros de Aveiro Novos, pela PSP, para uma vítima com cortes profundos, num dos braços.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Aveiro Novos, para o hospital de Aveiro. O homem foi submetido, ainda durante a madrugada, a uma intervenção cirúrgica. A PSP investiga as circunstância da agressão.