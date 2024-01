Homem gravemente ferido em acidente de trabalho com rebarbadora em Coruche

Um homem ficou gravemente ferido no seguimento de um acidente de trabalho com uma rebarbadora, esta segunda-feira, nas obras da antiga Estalagem do Sorraia, no Couço, concelho de Coruche.O alerta foi dado pelas 10h49. No local estiveram quatro operacionais dos Bombeiros Voluntário de Coruche acompanhados por quatro viaturas. No local esteve ainda a GNR e um helicóptero do INEM de Évora, assim como uma ambulância de suporte imediato de vida do INEM de Ponte de Sôr.Ao, os Bombeiros Voluntários de Coruche contaram que a vítima, de 50 anos, foi helitransportada para o Hospital de Santarém com uma hemorragia na perna.