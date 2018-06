Vítima ficou presa numa empilhadora.

Por Ana Silva Monteiro | 16:47

Um homem com cerca de 60 anos ficou gravemente ferido num acidente de trabalho, numa empresa de transformação de carne, na zona industrial de Baltar, Paredes, esta sexta-feira à tarde.

O operário ficou preso numa empilhadora.



A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Baltar e prlo INEM, e transportada com ferimentos muito graves para o Hospital de S. João, no Porto.