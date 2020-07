Homem gravemente ferido em acidente de trabalho numa pedreira em Vila Viçosa

Um homem de 39 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho numa pedreira de mármore em Pardais, no concelho de Vila Viçosa (Évora), disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que o homem estaria a trabalhar numa britadeira, quando se deu o acidente.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o sinistrado sofreu "esmagamento de um membro superior".

A vítima, de acordo com a GNR, foi transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de São José, em Lisboa.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 15h57, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Vila Viçosa, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Estremoz, e um helicóptero, além da GNR, envolvendo 25 operacionais e sete veículos.