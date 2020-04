A GNR de Águeda investiga as causas do acidente.

Um homem sofreu ferimentos grave, ao início desta noite, num despiste de um carro, na avenida do Emigrante, em Águeda. No mesmo acidente, um outro ocupante também ficou ferido.O alerta foi dado, às 19h50, para um acidente rodoviário. A viaturas colidiu, com violência, contra um poste de eletricidade. As vítimas fotam levadas, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.