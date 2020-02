Homem gravemente ferido em despite de carro no Sabugal. Meio aéreo acionado para o local

Um despiste de uma viatura fez um ferido grave na Estrada Nacional (EN) 233, no cruzamento das alagoas, no Sabugal, distrito da Guarda.O alerta foi dado pelas 17h46 desta segunda-feira.Vítima é o condutor da viatura, de 51 anos, que foi assistido e estabilizado no local do acidente. Foi ainda acionado um meio aéreo que transportou a vítima para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.A circulação rodoviária faz-se com normalidade.No terreno estiveram os Bombeiros do Sabugal e GNR, num total 14 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres e um meio aéreo.