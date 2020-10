Homem hospitalizado após depiste violento em S. Brás de Alportel

Um homem foi hospitalizado na sequência de um despiste violento na zona da Gralheira, em São Brás de Alportel. A viatura, que ficou com a parte frontal destruída, embateu esta sexta-feira na parede de uma habitação na berma da EN270.Numa zona onde é proibido circular a mais de 50 km/h, os estragos do veículo e da habitação davam a entender que o despiste terá tido origem em excesso de velocidade, mas a GNR está a apurar as causas.No local estiveram elementos da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários São Brás Alportel. Apesar do aparato, a vítima teve ferimentos ligeiros.