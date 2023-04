Um homem foi transportado para o hospital de Santo António, no Porto, após uma situação de pré-afogamento na praia do Ourigo. Ao que o CM apurou, a vítima conseguiu sair da água pelos próprios meios, mas teve de ser hospitalizada.

O alerta foi dado às 13h57 e os Bombeiros Portuenses com o apoio do Regimento de Sapadores do Porto foram accionados para o local. A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.