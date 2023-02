A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou um homem de 62 anos, na quarta-feira, em Braga pela prática do crime de morte e maus tratos de animal de companhia.Ao terem conhecimento que o homem alegadamente matou um cão com uma arma de fogo, os militares realizaram um mandado de busca domiciliária e três buscas em viaturas. Apreenderam duas espingardas de caça, uma catana e 58 cartuchos de vários calibres, de acordo com um comunicado da GNR.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.