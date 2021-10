Homem importuna sexualmente jovem na rua em Lisboa e tenta fugir à PSP

Um jovem de 20 anos foi identificado na passada terça-feira, pela PSP, por ser suspeito de importunar sexualmente uma jovem na rua, em Lisboa, comunicou aquela autoridade.O homem foi visto pelo Comando Metropolitano de Lisboa a recorrer à força física para imobilizar a jovem e tentar aplicar comportamentos de cariz sexual contra a vítima. A jovem, que não se identificou e fugiu do local posteriormente, pediu auxílio de modo a sair da situação.A polícia foi de imediato socorrê-la e o suspeito acabou por fugir. As autoridades, no entanto, conseguiram apanhar o agressor metros à frente do local do acontecimento.Quando a PSP regressou ao local, já se tinha ausentado.