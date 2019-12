Homem incendeia apartamento com companheira e filho no interior

Um homem de 50 anos foi detido por suspeita de ter incendiado uma casa num prédio em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que o suspeito, com antecedentes por furto de veículos, encontrava-se alcoolizado e com excesso de medicação. O arguido utilizou um isqueiro e, durante a tarde deste domingo, "terá ateado fogo a um armário e peças de roupa que se encontravam no quarto de dormir".As autoridades revelaram ainda que a companheira do suspeito e o respetivo filho encontravam-se na habitação quando o fumo. "De imediato tentaram extinguir o incêndio, com recurso a baldes de água", pode ler-se no comunicado. A PJ indicou ainda que os danos não foram maiores devido à "pronta intervenção de mãe e filho".O interior da casa ficou com danos provocados pelo fogo, que colocou em perigo as restantes habitações do prédio.O detido vai agora ser presente à autoridade judiciária para ser interrogado e proceder-se à aplicação das medidas de coação.