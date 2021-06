Homem incendeia automóvel em Palmela por ciúmes

Um homem, de 33 anos, que julgou que um ‘velho conhecido’ estava a tentar seduzir a sua mulher acabou por regar o carro do rival com gasolina e atear o fogo. O incêndio causou ainda danos noutro automóvel e só não teve consequências mais graves devido à intervenção dos bombeiros. Nos dias seguintes, usou as redes sociais para, de arma em punho, ameaçar o rival de morte. O homem foi agora preso em Palmela pela PJ de Setúbal. Ainda vive com a mulher.









O detido – que há um mês foi preso pela GNR por furto de catalisadores e libertado a seguir – está indiciado por crimes de incêndio, detenção de arma proibida e ameaça agravada.