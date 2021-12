Um homem incendiou, esta terça-feira, um carro por vingança no Campo Grande, em Lisboa. Uma discussão entre o homem e a companheira estará na origem do incêndio.Testemunhas contaram aoque o homem pegou num ferro e partiu os vidros do carro antes de o incendiar. O casal é conhecido pelas discussões que têm com "regularidade", disse uma vizinha ao. A mesma fonte adianta que o homem estava alcoolizado.A PSP esteve no local.