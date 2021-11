Um homem incendiou a casa onde vivia com a companheira no concelho de Pombal, saiu do local de carro e morreu num choque contra um camião na Figueira da Foz.O homem tinha 73 anos e vivia com a companheira, de 72, há sete anos. Segundo apurou o CM, o homem pegou fogo à casa na zona da garagem e o fumo espalhou-se por toda a habitação.Em atualização