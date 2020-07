Homem incendeia casa onde mãe dormia e agride bombeiros que o socorreram

Um homem de 50 anos incendiou a casa onde a mãe se encontrava a dormir e agrediu os bombeiros que o socorreram na madrugada desta quinta-feira em Braga.O agressor atacou um bombeiro com uma tesoura no momento em que estava a ser ajudado.O homem foi hospitalizado devido à inalação de fumos e encontra-se a ser vigiado pela PSP.A mãe do agressor saiu ilesa.Em atualização