Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem incendiou carro com os filhos lá dentro por desespero

Albano Simões, de 45 anos, mostrou-se arrependido no Tribunal de Coimbra.

Por M.F. | 08:55

Albano Simões, de 45 anos, mostrou-se esta quarta-feira arrependido no Tribunal de Coimbra, onde começou a ser julgado, por ter deixado, em junho do ano passado, os filhos, um rapaz de 13 e uma menina de 11, dentro do carro a arder, na Lousã.



"Nunca devia ter feito uma coisa daquelas. Andava desesperado, por estar desempregado e com medo de perder a guarda dos meus filhos", disse o arguido, acrescentando que não se lembra do aconteceu naquela noite.



Albano Simões, recorde-se, acusou uma taxa-crime de alcoolemia de 2,35 g/l.



O Ministério Público pediu pena suspensa, por entender que o contrário "será negativo para ele e para os filhos".



A sentença é dia 14.