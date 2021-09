Uma mulher, de 51 anos, foi detida pela GNR por tentar extorquir 2 mil euros ao homem casado com quem mantinha uma relação amorosa. Caso o homem não entregasse a quantia monetária, a amante ameaçava divulgar à companheira da vítima as mensagens de cariz sexual trocadas entre ambos, durante o período em que mantiveram o relacionamento extraconjugal.O caso ocorreu em Vizela, e a mulher foi detida em flagrante na 3ª feira pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Guimarães. Decidiu tirar partido das mensagens eróticas por não aceitar que o homem tivesse posto um ponto final no relacionamento. O caso chegou ao conhecimento dos militares da GNR por queixa da vítima.