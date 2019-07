Homem internado à força por tentar matar jovem por quem se apaixonou

Entre maio e julho do ano passado, transformou num inferno a vida de uma jovem por quem se apaixonou. Violou a vítima, ameaçou-a com mensagens de telemóvel, perseguiu-a e tentou matá-la, ao volante do seu carro, quando ela estava a servir cafés numa esplanada em Guimarães, onde quase atropelou também dois clientes e um homem que passava na rua.Foi julgado pelo tribunal de Guimarães que o considerou inimputável e perigoso e sublinhou haver receio de que venha a cometer outros factos da mesma espécie.O homem foi condenado, há menos de um mês, a cumprir, num estabelecimento de segurança apropriado, um período prolongado de tratamento psiquiátrico supervisionado, nunca inferior a três anos e num máximo de dez anos e oito meses.Encontra-se nesta altura na ala de psiquiatria da cadeia de Santa Cruz do Bispo, para onde foi levado por decisão do juiz de instrução criminal de Guimarães, Pedro Miguel Vieira, depois de ter cortado a pulseira eletrónica, em agosto de 2018.O coletivo de juízes considerou provado que o arguido, de 36 anos, cometeu os crimes de que estava acusado, mas que sofre de esquizofrenia paranoide com deterioração cognitiva e da personalidade. Mais: tem sintomatologia ansiosa e, refere o acórdão que oconsultou, a capacidade de juízo critico encontra-se prejudicada pela idealização delirante persecutória, que se intensificou desde 2014, altura em que regressou de França.