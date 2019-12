Homem invade casa da vizinha e ataca-a à facada em Gondomar

Os conflitos entre vítima e agressor já eram antigos e motivados por questões quotidianas. A 23 de dezembro do ano passado, o suspeito, de 43 anos, estava em casa, no bairro do Mineiro, Gondomar, e começou a discutir com a vizinha. Exaltado, saiu da habitação e foi à habitação dela. Arrombou a porta, entrou na casa e desferiu múltiplas facadas na vítima, de 73 anos. A mulher foi atingida na cabeça, no pescoço e na barriga.O agressor foi para a cadeia e está agora a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e violação de domicílio."O arguido agiu com frieza de ânimo, motivado por sentimentos fúteis e mesquinhos de má vizinhança, de importância mínima e manifestamente desproporcionais à sua conduta", pode ler-se na acusação.O processo revela que, ainda antes do ataque, o agressor ameaçou a vizinha de morte. Já na casa da mulher, pegou numa faca que estava na cozinha e atacou-a de forma violenta.Depois, deixou-a a gritar e a sangrar no chão, e fugiu para a sua residência, onde se barricou. A mulher do arguido ainda o viu de faca na mão e foi em auxílio da vítima. O suspeito chegou a tentar travar esta ajuda à vizinha.O agressor não falou no início do julgamento. Já a vítima relatou que ainda vive com medo. Pede uma indemnização de mais de 30 mil euros. As alegações finais deste caso estão marcadas para esta terça-feira.